Viatura da PM cai em buraco enquanto fazia ronda em aérea de confronto entre facções na capital

Uma viatura do 1° Batalhão da Polícia Militar do Acre acabou ficando presa após cair dentro de um bueiro, na noite desta segunda-feira (10) na Rua Adalberto Sena, no bairro Plácido de Castro, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de moradores que presenciaram o acidente, os militares estavam em patrulhamento pelo bairro Plácido de Castro, bem próximo onde recentemente houve um homicídio. Como a área também está em guerra por disputa de território, os PMs têm que passar pelas ruas para tentar dar segurança aos moradores.

Na noite desta segunda-feira, a viatura acabou caindo dentro de um bueiro que estava no meio da rua, a céu aberto, sem nenhum isolamento ou avisos que possam evitar acidente. As ruas do bairro Plácido de Castro estão quase todas destruídas.

Com a situação das ruas há dificuldade da PM realizar as rondas, facilitando o confronto entre as facções criminosas, a venda de entorpecentes, roubos e crimes contra o patrimônio público.