Vice-governadora Mailza Assis e sua vocação para “cuidar de pessoas”

Uma boa gestão é construída a muitas mãos, mas a boa sintonia e trabalho conjunto dos governantes é fundamental para o sucesso. Nesse aspecto, o governador Gladson Cameli conta, no seu segundo mandato, com uma vice, a ex-senadora Mailza, que além de ter todas essas qualidades, em quatro anos de mandato foi responsável por alguns dos mais importantes recursos para a gestão estadual e que estão dando frutos até hoje.

Não por acaso, Gladson Cameli escolheu Mailza para coordenar toda a área se assistência social e apoio às mulheres na atual gestão. os recursos da então parlamentar foram aplicados em infraestrutura urbana, aquisição de equipamentos e custeio da área de saúde, segurança das fronteiras, educação e social.

- Publicidade-

Mailza, em apenas três anos de mandato, enviou R$ 233 milhões para o estado através de suas emendas para a agricultura familiar, investimento nos municípios, valorização das polícias e da segurança pública, o empreendedorismo, a infraestrutura urbana (asfalto) e rural (estradas vicinais), melhorias na saúde, o fortalecimento de ações a favor das mulheres.

Para a área de saúde, Mailza garantiu R$ 20 milhões que vem sendo usados, principalmente, nos mutirões de cirurgia na capital e no interior. Na área de assistência social, além de apoio a entidades filantrópicas, organizações não governamentais e igrejas, que somam R$ 15 milhões, destinou R$ 10 milhões para a construção do novo prédio da Assistência Social do Estado, via emenda de bancada.

Também é fruto de emenda da ex-senadora, os R$ 13 milhões que estão sendo usado reforma de prédios públicos no Acre. Através de convênio com a Caixa Econômica Federal, o Governo do Estado vai revitalizar o Teatro Plácido de Castro, o Palácio Rio Branco e a Biblioteca da Floresta. Destes recursos, R$ 5 milhões para reforma do Teatrão, R$ 4 milhões para reforma do Palácio Rio Branco e R$ 4 milhões para reforma da Biblioteca da Floresta.

“Cuidar das pessoas sempre foi minha prioridade. É uma causa de vida, até por meu trabalho na igreja desde sempre. Isso se refletiu fortemente na minha atuação parlamentar como senadora e é ainda mais forte na gestão estadual. Ao lado do governador Gladson Cameli, que tem esse mesma prioridade de vida, temos feito um trabalho de fundamental importância no apoio aos que mais precisam e melhorando a vida do povo acreano nos próximos anos”, disse Mailza.