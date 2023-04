VÍDEO: após ameaças, servidores e pais relatam sensação de insegurança no retorno às aulas no Acre

Após as recentes enchentes do Rio Acre e igarapés, as escolas públicas do município de Rio Branco e da rede estadual retomaram as atividades nesta segunda-feira (17). Com o retorno das aulas, a preocupação dos servidores, pais e alunos agora é outra, a segurança.

Recentemente, casos de ataques foram registrados em escolas por todo o país, tal fato gerou uma onda de ameaças em redes sociais no Acre. A Polícia Civil do Acre identificou oito contas e identificou 14 pessoas por trás das ameaças.

Na manhã de hoje, o Governo lançou a operação Escola Segura, visando a prevenção e repreensão a esse tipo de crime nos ambientes escolares. No entanto, a sensação de segurança ainda parece distante para a comunidade escolar, é o que conta Jehnnyfer Castro, 29 anos, mãe de uma aluna de creche pública em Rio Branco.

“É preocupante, não adianta dizer, pois não vou ficar segura. Toda vez que venho deixar ela na escola é preocupante para mim, pois ela ainda é um bebê. Por mais que exista o policiamento escolar fazendo as rondas nas escolas, o que já é um conforto, eu, como mãe, me preocupo, me dá medo”, conta.

Raimunda Nonata, 58 anos, cuida da portaria de uma escola estadual há cinco anos, ela diz que o sentimento é de apreensão em relação a segurança na escola. “A gente fica sempre apreensiva, mas com os cuidados necessários dá para ir levando. Esperamos que a polícia continue dando suporte na segurança das nossas escolas”, ressalta.

Em algumas escolas estão sendo realizadas revistas e identificação de alunos e demais pessoas que entram no ambiente. A gestora da escola Armando Nogueira, Ada Cristina, conta que medidas de segurança já vêm sendo adotadas pela instituição desde que se iniciaram os ataques em outros estados.

“Nós tivemos a preocupação conversar com toda a comunidade escolar, e manifestamos o nosso plano de segurança. Tivemos a ideia de revistar as mochilas e solicitamos detectores de metal e hoje já iniciamos a ação. Além disso, a comunidade deve se identificar antes de entrar na escola e passar pela revista”, destaca.

O professor de matemática, Emilson Costa, 47 anos, conta que a sensação de retornar ao ambiente escolar após os recentes casos de ameaças ainda é de insegurança.

“A gente fica preocupado, pois em alguns lugares as ameaças se concretizaram. Mesmo sabendo que teremos todo um aparato de segurança disponibilizado pela secretaria, ainda ficamos apreensivos. Sabemos que isso é imprevisível, mas temos que confiar nas forças de segurança.”

O Governo disponibilizou um efetivo extra de policiamento escolar para realizar rondas nas escolas em todo o estado. “A Polícia Militar estará monitorando, junto a outros órgãos de segurança, quais são ameaças verdadeiras ou não. Além disso, estaremos realizando rondas diariamente nas escolas, a fim de garantir a segurança de nossos alunos”, conta o coronel Luciano, da PM/AC.

O secretário de educação, Aberson Carvalho, destaca ainda, as ações que estão sendo realizadas para combater qualquer crime no ambiente escolar.

“O Sistema Integrado de Segurança Pública está empenhado em identificar as pessoas que produziram perfis fakes. O nosso objetivo é fazer o enfrentamento, mas também trabalhar dentro das escolas as medidas de pacificação e de mediação de conflitos, para que possamos manter um ambiente escolar harmonioso”, explica.

Na última sexta-feira (16) foi realizado um encontro entre as instituições de segurança pública. O tema do encontro foi: Ações do Poder Judiciário do Acre de combate à violência nas escolas. Na oportunidade, foi criado o Comitê Interinstitucional de Enfrentamento à violência escolar.

