VÍDEO: após técnicos serem excluídos do aumento de plantões, servidora desabafa

Na reunião conjunta das comissões parlamentares da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) desta quarta-feira (26), os deputados aprovaram o Projeto de Lei, de autoria do Governo do Estado, que aumenta os valores dos plantões extras dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

Porém, os técnicos de diversas áreas ficaram de fora do aumento. O Estado alega que não pode criar despesas que não possam conseguir arcar.

Apenas os deputados Edvaldo Magalhães e Adailton Cruz votaram contra o projeto. Os dois, inclusive, propuseram uma emenda ao PL que incluía os cargos técnicos. Entretanto, a emenda foi rejeitada pela maioria. Apenas a líder do governo Michelle Melo e Eduardo Ribeiro votaram a favor.

Na hora, uma representante do sindicatos dos técnicos de enfermagem, emocionada, fez um desabafo na frente dos deputados.

“Um técnico recebe R$ 78 para cuidar da população. Vocês tem Unimed, não precisam. É uma vergonha”, desabafou.

A servidora aproveitou para declarar que os técnicos deverão fazer greve após a decisão do Executivo.

Veja o vídeo do desabafo: