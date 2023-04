Vídeo: bebê dá a mãozinha para médica durante parto

A pequena Alice nasceu na manhã desse sábado (1º/4), em Anápolis, a cerca de 55 km da capital goiana, e já no nascimento encantou a todos os presentes na sala de parto. Antes mesmo de nascer, a bebê deu a mãozinha para a médica que realizava o procedimento cirúrgico e segurou o dedo dela.

As imagens foram registradas pela fotógrafa de partos, Carol Teles. No vídeo, é possível quando a bebê coloca a mãozinha para fora do corpo da mãe e encontra o dedo de uma das médicas. “Bonitinha”, disse uma das profissionais de saúde, que participava do parto. Veja o vídeo:

- Publicidade-

CLIQUE AQUI para ver o vídeo.

O parto ocorreu no Centro Hospitalar Ânima. As médicas responsáveis pelo nascimento de Alice foram Daniela Azevedo e Bruna do Nascimento

Após mostrar com as mãozinhas que estava pronta para chegar, as profissionais de obstetrícia retiraram a bebê da barriga da mãe através de uma cesariana. “Vamos nascer”, diz uma das médicas.

O vídeo foi publicado nas redes sociais da fotógrafa, que afirmou ter sido “uma das cenas mais extraordinárias” que já viu.