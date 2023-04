VÍDEO: bebê nasce empelicado e parto é inédito em hospital de MS

Com 3,2 kg, Valentim Angel Santos Amorim chegou ao mundo através de um parto raro e inédito para a maternidade da Fundação Hospitalar de Costa Rica (MS) . Empelicado, o bebê deixou a equipe médica maravilhada com o acontecimento atípico no mundo da obstetrícia. Veja acima o vídeo do nascimento.

