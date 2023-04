Vídeo: Bolsonaro vira “cobaia” de dermocosméticos assinados por Michelle

A Virgínia que se cuide! A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro postou, na noite dessa segunda-feira (24/4), um vídeo em que aparece utilizando dermocosméticos no marido, Jair Bolsonaro (PL). Na gravação, ao som de um remix da famosa trilha sonora do filme A Pantera Cor de Rosa, ela passa um produto facial no sorridente ex-mandatário.

“Cuidando do meu amor com minha linha de skincare“, escreveu Michelle, informando, tal qual influencers de beleza, que o link para a compra do item está na “bio” do Instagram.

- Publicidade-

Nos comentários, internautas elogiaram a pele “mais radiante” do ex-presidente, bem como a atitude dele de apoiar os negócios da ceilandense. Há ainda quem tenha aplaudido a postura dela de “cuidar do marido com carinho”. Críticos do clã Bolsonaro, por outro lado, riram da situação. “A que ponto ele chegou”, escreveu um usuário. “O óleo deve ser de peroba para passar na cara de pau dele”, disse outro.

Confira o vídeo completo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Michelle Bolsonaro (@michellebolsonaro)

Linha Michelle Bolsonaro

A linha de cosméticos da ex-primeira-dama foi lançada em março. Os cremes com a assinatura dela prometem rejuvenescer o rosto. A empreitada é em sociedade com o maquiador Agustin Fernandez, que sempre apoiou a família Bolsonaro. Os dois, inclusive, são os principais garotos-propaganda dos produtos, que custam, em média, R$ 149,90.

No material de campanha, Michele ironiza as especulações que sempre rondaram a amizade entre ela e o maquiador. “Muitas são as especulações sobre nossa amizade, mas a verdade é que ela é firme e bem nutrida”, diz Michelle. “Por isso decidimos unir forças e inspirado na nossa amizade e desenvolvemos juntos uma linha completa de skincare, que nutre e reafirma a sua pele”, completa o maquiador.