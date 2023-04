Vídeo: Bruna Biancardi conta decisão importante sobre a gestação

Bruna Biancardi apareceu pela primeira vez nos stories do Instagram, nesta quarta-feira (19/4), para falar sobre a gravidez e agradecer o carinho dos fãs. A influenciadora digital confirmou que está esperando um filho de Neymar, em uma publicação feita na noite de terça (18/4). As informações sobre a gestação já circulavam há algumas semanas.

Em uma série de vídeos, Bruna contou que ainda não sabe o quanto vai mostrar da gravidez nas redes sociais, por conta de pessoas ruins na internet. Além disso, a influenciadora digital explicou o motivo de não ter contado antes a novidade ao público.

- Publicidade-

“Passando aqui para agradecer todas as mensagens lindas de vocês sobre essa nova fase para mim, meu primeiro filho, estou muito feliz, estou gravidinha. Sei que vocês estão curiosos, mas eu ainda não sei o quanto eu vou compartilhar dessa nova fase”, começou dizendo.

Ela continuou: “Vamos aos poucos porque tem muita gente que gosta da gente aqui, mas também tem tanta gente ruim que eu acho que não merece saber dessa fase tão incrível que a gente tá passando. Então, eu vou compartilhando aos pouquinhos o que eu sentir confortável”, avisou Bruna Biancardi.

A namorada de Neymar afirmou que estava esperando o momento certo para contar sobre a gestação. “Peço desculpas por não ter falado antes, mas a gente estava esperando o nosso momento, sem pressão. Estamos muito felizes”, afirmou.

Bruna contou, ainda, que a família e os amigos foram os primeiros a saberem da novidade. “Estamos muito felizes. Estou sumidinha por aqui também porque no começo dá muito sono, dá muita fome, dá muito enjoo, eu não estava conseguindo fazer minhas coisas, meu treino, não estava podendo fazer nada no comecinho. Então estava meio parada e ficando mais quietinha mesmo. Agora vou começar poder fazer as coisas de novo”, encerrou.