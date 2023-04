VÍDEO: câmeras flagram carro que jogou motociclista contra poste e fugiu sem prestar socorro no Acre

Nesta quinta-feira (20), câmeras de segurança da rua Valdomiro Lopes, uma via movimentada em Rio Branco, flagraram o momento em que um carro e uma motocicleta andam lado a lado, até que o motorista da moto perdeu o controle e foi atirado contra um poste.

Em entrevista ao ContilNet, a esposa do motorista conta a situação e pede para não ter o nome revelado. Segundo ela, como mostra também as câmeras de segurança, um carro fez uma manobra que posicionou o veículo na direção do rapaz, o que ocasionou o acidente.

Ele foi atirado no poste, mas o responsável pelo acidente saiu do local sem prestar socorro, assim como as diversas pessoas que presenciaram a cena. No momento ele chegou a ficar inconsciente, e demorou pelo menos 15 minutos até que alguém chamasse ajuda.

O motociclita levou 7 pontos na boca, além dos prejuízos com a moto, que é seu único ganha pão. O rapaz é paraibano e veio com a esposa para o Acre. É em tom de revolta que ela diz que a situação é totalmente criminosa, já que as pessoas apenas passaram por ele, que poderia estar em um estado mais grave. “Meu marido é trabalhador”, ressalta.

“Ele tava vindo pra casa, trabalha honestamente e sofre dessa forma. Hoje é meu aniversário, e meu marido estar do meu lado foi um presente de Deus. A moto foi pouca coisa comparado a vida, porque a vida dele não tem preço”, finalizou.

O motociclista foi ajudado por um pastor que passava na rua, até o momento não foi registrado nenhum Boletim de Ocorrência, mas resolveram procurar os meios de comunicação para expor o caso.

VEJA VÍDEO: