VÍDEO: cão que estava atacando alunos é resgatado por morador no Acre

Estudantes da Escola Municipal Raimundo Hermínio de Melo, em Sena Madureira, passaram por momentos de aflição e perigo nesta semana. Um cachorro cujo dono ainda não foi identificado se abrigou em frente ao antigo comercial Santa Rosa e estava atacando as pessoas. Segundo relatos, um aluno chegou a ser mordido pelo animal.

Em face da situação, o professor Romualdo Damasceno acionou os órgãos competentes para apreender o animal, entretanto, não obteve êxito. A preocupação era grande, visto que, todos os dias vários estudantes passam pelo local até chegar à escola.

- Publicidade-

Sabendo do ocorrido, o professor Kelson Araújo, residente na estrada Xiburema, tomou a iniciativa de fazer o resgate e resolver o problema. De acordo com ele, inicialmente o cão aparentava ser arredio, mas ao utilizar algumas táticas ele conseguiu amansar o animal: “Quando eu fiz a primeira abordagem, ele se mostrou um pouco agressivo. Na terceira tentativa, ele já abanou o rabo e veio em minha direção. Percebi que falta um pouco de carinho com ele”, comentou.

Confira o relato completo do professor Kelson ao repórter Jota Cavalcante: