VÍDEO: deitado em rede, jovem filma momento em que é assassinado pelo padrasto

Ao g1, a delegada que investiga o caso, Sayara Pagno, comentou que o suspeito, após efetuar os disparos contra Alisson, atirou no pai e no irmão, de 18 anos, da vítima. “Todo o caso se deu por uma discussão familiar. Depois de atirar e matar a vítima, o suspeito também atirou na cabeça do pai do jovem e agrediu a mãe, que era convivente dele, antes de toda a discussão”, explicou.