VÍDEO: em Cruzeiro do Sul, pescador pega peixe-elétrico de 2 metros 

Na noite desta sexta-feira (28), um poraquê ou, como também é conhecido, peixe-elétrico, foi capturado por um pescador. Segundo informações, o animal foi pescado no Igarapé Preto, em Cruzeiro do Sul, um dos balneários mais frequentados do Vale do Juruá.

No vídeo, é possível ver que o peixe-elétrico tem um corpo fino e alongado, este em questão teria aproximadamente 2 metros de comprimento. Até o momento, não foi confirmado se o homem que o pescou chegou a levar alguma descarga elétrica no momento da pesca.

O poraquê, cujo nome científico é electrophorus electricus pode chegar a pesar 20kg, e quanto maior o seu tamanho, maior é a sua capacidade de emitir descarga elétrica, que pode ser fatal para seres humanos.

É comum encontrar essa espécie em rios e igarapés, alguns pesquisadores afirmam que são pacíficos e só utilizam a descarga caso se sintam ameaçados. O pescador ironiza a situação enquanto filma, “aí galerinha, pra quem gosta de tomar banho no igarapé preto. Tem no mínimo 15kg e 1,60 metros”, disse.

VEJA VÍDEO: