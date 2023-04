Vídeo em que ciclone-bomba atinge praia no Rio de Janeiro viraliza

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra um ciclone-bomba atingindo a Praia de Itacoatiara, em Niterói, no Rio de Janeiro. Nas imagens é possível ver a água ganhando força e assustando alguns banhistas.

Em um primeiro momento, não houve movimentações das pessoas para se afastar quando a água começou a aumentar. Contudo, em poucos momentos o volume de água aumenta muito e o salva-vidas começa a instruir, com o apito, para que os banhistas saiam da água.

🚨ASSISTA: Ciclone-bomba chega em Itacoatiara e assusta banhistas. pic.twitter.com/xUEiqaSMvq — CHOQUEI (@choquei) April 2, 2023

Desde o útimo sábado (1º/4) as previsões eram de que um ciclone-bomba poderia atingir as regiões Sul e Sudeste do Brasil. Contudo, a informação não impediu os banhistas de curtirem o domingo.