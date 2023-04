Vídeo: família encontra formigas em ferimento de pé de idosa com diabetes em hospital

😰ABSURDO. Família encontra infestação de formigas em ferimento no pé de idosa internada com diabetes caso foi registrado no domingo (23), no Hospital Municipal Dr. Eudásio Barroso, em #Quixadá, no interior do #Ceará Leia no @portal_bhaz: https://t.co/aCL1FR9Ena pic.twitter.com/gvd2aGHrt7 — Metrópoles (@Metropoles) April 26, 2023

Um vídeo feito por familiares de uma idosa (veja acima) mostrou formigas em um ferimento no pé da paciente, que estava internada no Hospital Municipal Dr. Eudásio Barroso, em Quixadá, no interior do Ceará.