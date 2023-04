Vídeo: filho de Cássia Eller vive momento fofo com Maria Bethânia

Maria Bethânia realizou um show no Rio de Janeiro (RJ), no último sábado (22/4), e recebeu o cantor Chico Chico, filho de Cássia Eller, no palco.

O carioca apresentou a canção Em Nome de Deus, ao lado de Bethânia. Durante a performance, ele também surpreendeu Bethânia ao lhe dar um beijo, deixando a cantora emocionada.

“Ganhei até um beijo, gente. Um beijo de um moço bonito desse. Que calor!”, brincou Bethânia, enquanto se abanava.