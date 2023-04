Vídeo: Homem atropela suspeito de furto e debocha: “Menos um fazendo L”

Um homem atropelou um suspeito de furtar um celular na última terça-feira (25/4), em São Paulo, e depois debochou da ocorrência publicando uma sequência de vídeos com piadas sobre a vítima nas redes sociais.

O furto aconteceu por volta das 17h30, na ligação Leste-Oeste, na região central da capital paulista. O suspeito teria tomado o celular de um motorista de aplicativo e, ao fugir, foi atropelado por outro homem, que dirigia um Ford Ka preto.

Ainda no local do acidente, o atropelador, identificado nas redes como Christopher Rodrigues, postou uma série de vídeos no Instagram debochando da vítima, com imagens do corpo debaixo do carro e legendas como “menos um fazendo de L”, em referênca ao sinal com os dedos usado pela campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (veja vídeo abaixo).

De forma irônica, o atropelador diz que “Lúcifer Morningstar recebe mais um membro da equipe”, referindo-se a um personagem dos quadrinhos e da série Lúcifer, que deixa o inferno para perseguir criminosos. “Agora, vou para a delegacia assinar um assassinato… Mentira! Deus é mais”, completa ele, fazendo o sinal da cruz.

Na sequência, o atropelador manteve o deboche ao falar sobre as pessoas que se aproximam do local e pedem para que ele tire o carro de cima do homem atropelado.

“Acho engraçado que, logo em seguida, chegou direitos humanos, as meninas da PUC, de Direito, ‘ah, tira o carro de cima do cara’. Eu disse ‘não, vai ficar aí até a polícia chegar’”, afirma no vídeo. “Chegou gente da família pedindo para tirar o carro de cima dele, porque está vivo”, completa.

Ainda debochando, o atropelador diz no vídeo que “dessa vez não tem cervejinha, nem picanha”.

Os vídeos mostram ainda o atropelador sendo levado até a delegacia (78ª DP), ironizando a situação mesmo dentro de uma viatura policial.