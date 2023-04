Vídeo: homem sofre fratura após ser arremessado de brinquedo

Um homem identificado como Paulo Henrique Rodrigues Fernandes ficou ferido após sofrer um acidente em um dos brinquedos do Ita Park, localizado no Pantanal Shopping, em Cuiabá. O caso ocorreu na noite do último sábado (15) e Paulo precisou passar por cirurgia no ombro em razão da gravidade do acidente.

Segundo imagens recebidas, a falha que causou o acidente teria ocorrido na trava de segurança do equipamento. Em vídeo, Natália Neves, esposa da vítima, explica que ele foi arremessado do brinquedo, bateu a cabeça no alambrado e depois caiu. No acidente, Paulo sofreu um corte na testa e quebrou o úmero, na região perto da escápula. Além disso, também sofreu lesões no rosto, pescoço, braços, pés e ombro.

Foram ao parque Paulo, a esposa e os dois filhos. Em vídeos gravados, Natália lembra que no primeiro momento seu enteado sentaria na ponta do brinquedo. Mas, de acordo com ela, o instrutor orientou que Paulo trocasse de lugar com a criança. “Aí não, né pai? Fica no meio e, se acontecer aguma coisa, acontece com você”, teria alertado o funcionário.

Paulo então teria mudado de lugar e, em seguida, a família se acomodou no equipamento. No entanto, quando o brinquedo parou, a força do “tranco” fez com que o homem fosse arremessado.

A esposa também detalha em vídeo que o socorro demorou a chegar. Segundo ela, foram cerca de 30 minutos de espera, com o seu marido sentido muita dor e os filhos muito assustados. De acordo com Natália, só depois que solicitou ajuda à administração do Pantanal Shopping, onde o parque está montado, a equipe de socorro foi até o local.

“Ali tinha que ter um Corpo de Bombeiros, uma base de segurança, ali tinha muita gente. […] Não tinha segurança, não tinha ninguém para dar suporte, esse primeiro apoio. Eu falei para a moça que estava com ele se poderia falar com o shopping e veio um bombeiro e fez a diligência ali conosco”, explicou ela.

Paulo foi encaminhado para um hospital, onde recebeu medicamento e passou por um procedimetno cirúrgico. Para uma funcionária do shopping, que teria entrado em contato primeiro, a esposa da vítima informou que foi feita cirurgia no úmero, mas que tudo teria ocorrido bem e que o homem estava fora de perigo.

Após o acidente, um representante do Ita Park teria entrado em contato com a esposa da vítima e garantido suporte e ressarcimento dos gastos médicos. “Lamentamos o ocorrido, já estamos responsabilizando o operador pelo acontecido. A senhora pode reunir todas as comprovações de custos de despesas médicas e de medicamentos que o Ita Park fará o reembolso de forma integral”, disse, em mensagem enviada pelo WhatsApp.

O funcionário ainda ressaltou que, antes da abertura do parque, teriam sido realizadas três vistorias e que o Corpo de Bombeiros autorizou o funcionamento da estrutura, montada provisoriamente.

Outro lado

Por meio de nota, o Pantanal Shopping informou que está em contato com a vítima. “O empreendimento reforça que segue em contato com o cliente e com o operador do Ita Park, com o objetivo de oferecer apoio e garantir toda segurança necessária para quem circula diariamente nas operações do empreendimento”, afirma a nota.

