VÍDEO: moradores registram “chuva de tiros” em bairro de Sena; PM é acionada

Os moradores do Segundo Distrito de Sena Madureira registraram nas primeiras horas deste domingo (9) vários disparos de arma de fogo na referida região. Em um vídeo que circula em grupos de WhatsApp é possível ouvir o tiroteio que chegou a amedrontar a comunidade.

De acordo com o tenente Jairo Pontes, do 8º BPM, as guarnições foram destacadas para o Segundo Distrito tão logo a PM soube do ocorrido. Várias buscas e patrulhamentos foram feitos, porém, os suspeitos não foram localizados.

Apesar dos vários disparos, não há relatos de pessoas feridas. “O patrulhamento segue de modo mais intenso na região com o intuito de evitar esse tipo de conduta criminosa”, destacou o tenente Jairo Pontes.

Os moradores vêm cobrando do poder público a implantação de uma base comunitária da PM no referido bairro. Em anos anteriores, o prefeito Mazinho Serafim (UB) esteve reunido com os moradores e se comprometeu em construir a base comunitária, mas até agora a promessa não saiu do papel. Segundo consta, a Prefeitura aguarda a liberação de uma emenda parlamentar para iniciar os trabalhos.

VEJA O VÍDEO: