Vídeo mostra perito Ricardo Molina urinando em Bíblia e xingando ex-mulher

Um vídeo mostra o perito forense aposentado Ricardo Molina, de 71 anos, fazendo ameaças a sua ex-companheira.

Molina é alvo de investigação policial por suspeita de agredir e ameaçar a ex-companheira em março deste ano.

Janinne Jasem, 28, gravou diversos vídeos em que o perito aparece exaltado. Ele está com as mãos e braços sujos de sangue e urinando em uma bíblia aberta no chão. Em outro momento do vídeo, a jovem tenta tirar seus objetos da residência onde eles moravam, em Campinas (SP), e Molina quebra os vidros de uma porta com socos e chutes.

Outra gravação mostra Molina dizendo “morre, vagabunda” e “vou mijar na sua cova” enquanto aparece arremessando bolsas, sapatos, e outros itens de Janinne pela janela da residência. Eles se conheceram em 2016 e casaram em 2018. Janinne disse ao site Metrópoles que as ameaças e agressões começaram em 2021 e pioraram ao longo do tempo.

O ex-casal optou pela separação em outubro de 2022 e a mulher ficou no apartamento dele. “Eu tenho pesadelos que estou sendo assassinada”, lamentou. Os advogados de Janinne infomaram, por nota, disseram que ela fez o boletim de ocorrência no mesmo dia das agressões. A medida protetiva foi concedida, mas, segundo ela, Molina insiste em se aproximar, principalmente perseguindo o seu namorado nas redes sociais.

Procurado pelo UOL, Ricardo Molina não respondeu até o momento. Ex-professor da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), ele é conhecido por ter atuado em casos famosos, como os de PC Farias e do áudio do ex-presidente Michel Temer (MDB), além de colecionar desafetos e polêmicas.

