VÍDEO: padre de paróquia é filmado transando com homem

Um padre da Paróquia São Camilo de Lellis, na Asa Sul, foi filmado enquanto praticava atos sexuais com outro homem. Dois vídeos obtidos pelo Metrópoles mostram o religioso em momentos íntimos que não configuram crime, mas que vão contra os preceitos da Igreja Católica. Segundo a Arquidiocese de Brasília, ele foi afastado.

As imagens mostram o padre José Maria sentado em um sofá com outro homem. Em um dos vídeos, o sacerdote recebe sexo oral do rapaz e chega a segurar a cabeça dele. Em outro, o homem está sem calças e senta no colo do padre, que segura na cintura dele e faz movimentos com o quadril.

O padre alterna entre gemidos, sorrisos e expressões de prazer. As imagens foram registradas em dezembro de 2022, como é possível inferir pela reportagem que se ouve ao fundo, sobre a lesão de Gabriel Jesus na Copa do Mundo.

A parede da sala onde o vídeo foi gravado é de tijolos, assim como a da Paróquia São Camilo. Apesar disso, não é possível afirmar que o ato foi cometido nas dependências da igreja.

A Igreja Católica Apostólica Romana proíbe que padres tenham relações sexuais; os clérigos são obrigados a manter a castidade.

Procurada, a Arquidiocese de Brasília disse lamentar a situação e informou que “afastou o padre das atividades paroquiais e de outros encargos pastorais” (leia a íntegra da nota no fim desta reportagem).

O padre José Maria faz parte da Ordem dos Ministros dos Enfermos, também conhecidos como Camilianos ou Padres Camilos, por ser um grupo religioso fundado por São Camilo de Lellis. O grupo é voltado para a assistência espiritual e corporal dos doentes.

Ele ingressou na ordem em 1981, após trabalhar como auxiliar de enfermagem no Ceará, na década de 1970.

Outro lado

A reportagem foi à paróquia em duas ocasiões e tentou contato com o padre antes de publicar este texto. Na primeira ida, na noite de segunda-feira (24/4), os responsáveis pela igreja que celebravam a missa disseram que José Maria estava em confissão, e que o chamariam para falar com a equipe. Minutos depois, informaram que o sacerdote precisou sair, porque estava “atrasado para celebrar uma missa de sétimo dia”.

Na manhã desta terça-feira (25/4), as secretárias da paróquia informaram que José Maria estava em atendimento e pediram para a reportagem aguardar. Depois de 20 minutos, elas disseram que o padre tinha um compromisso e não poderia atender. Após insistência, informaram que ele iria entrar em contato com a equipe. O espaço segue aberto.

Confira a íntegra da nota da Arquidiocese de Brasília:

“A Arquidiocese de Brasília, na pessoa do cardeal arcebispo Dom Paulo Cezar Costa e dos seus bispos auxiliares, ao tomar conhecimento dos fatos ocorridos na Paróquia São Camilo de Lellis, da Asa Sul, em Brasília-DF, no último dia 22 de abril de 2023, lamenta a situação e dispõe que o padre José Maria dos Santos fique afastado das atividades paroquiais e de outros encargos pastorais da Arquidiocese até que os superiores da Província Camiliana tomem as providências para o devido esclarecimento dos fatos.

Por fim, a Arquidiocese de Brasília reafirma o seu compromisso e zelo para com o Povo de Deus e, neste momento delicado, convida a comunidade paroquial de São Camilo de Lellis a se unir em oração.

Nada mais para o momento.“