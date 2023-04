Vídeo: PF prende francesa com bombons recheados de cocaína

A Polícia Federal prendeu em flagrante, no fim da noite de terça-feira (25/4), uma francesa que transportava cerca de 8 kg de cocaína ocultos no recheio de bombons no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro.

A presa, uma jovem de 19 anos, pretendia embarcar em um voo comercial que faria escala em Paris, na França, antes de rumar para seu destino final, a cidade de Nice, no Sul do país.

Os policiais da Delegacia Especial da PF no Aeroporto Internacional do Galeão (Deain), após fiscalização de rotina, identificaram a droga no interior da bagagem despachada pela estrangeira misturada no recheio de bombons. Em seguida, efetuaram a prisão em flagrante.