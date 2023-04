VÍDEO: policial atira e deixa 2 feridos em show de Israel e Rodolffo

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento dos disparos efetuados por um policial penal, que atingiu duas pessoas durante o show da dupla Israel & Rodolffo, no Paracatu Rodeo Festival, no Noroeste de Minas.

A gravação mostra a correria do público que acompanhava a apresentação (veja acima). O caso aconteceu na madrugada deste sábado (15).

Segundo a Polícia Militar (PM), os tiros foram disparados pelo agente que trabalha no Distrito Federal e foi armado para o evento. Ele foi preso em flagrante, e a arma usada no crime foi apreendida.

Ainda conforme a PM, o policial teria “dado em cima” da esposa de um rapaz de 23 anos. No desentendimento entre os homens, o agente sacou a arma e atirou três vezes, atingindo o jovem no peito e uma mulher, de 29 anos, que estava perto da discussão, na perna.

As vítimas foram socorridas, receberam atendimento médico e não correm risco de morte, segundo a polícia e os organizadores do evento.

A confusão aconteceu bem no meio do público, assustando pessoas que acompanhavam o show próximo aos envolvidos. No vídeo é possível ver a plateia correndo para se proteger.

O homem foi preso ainda no local do evento. Após a confusão, a festa seguiu normalmente. Em nota, a organização se solidarizou com a família das vítimas.

A assessoria de imprensa do Paracatu Rodeo Festival afirmou que “cumpre todas as exigências dos órgãos públicos com vistas a garantir a segurança do público presente”. No comunicado, os organizadores também declararam que é “garantido por Lei o direito dos policiais entrar munidos de suas armas em locais públicos e privados”.

À TV Integração, uma das promotoras da festa, Mariela Benassi, explicou que o policial entrou no show como parte do público.

“Foi na revista feita pelos nossos seguranças, que são capacitados e registrados pela PF, que detectaram a arma. Assim que foi detectada, foi feito todo o procedimento de identificação do policial e registro da sua arma. Após esses procedimentos internos de segurança do evento, o policial adentrou no evento com a arma como lhe é de direito”, afirmou.

Armas na balada: o que diz a lei?

O Estatuto do Desarmamento prevê que pessoas que têm porte de arma para defesa pessoal não podem entrar armadas em locais onde há aglomeração, mas prevê o porte para agentes de segurança – mesmo fora de serviço, como:

Forças Armadas

Polícia Federal

Polícia Rodoviária Federal

Policiais militares e civis

A lei estabelece que as normas para esse uso ficam sob a responsabilidade das corporações de cada estado. No caso de Minas Gerais, a entrada do armamento em eventos é permitido.

Em dezembro de 2022, o Fantástico, da TV Globo, fez uma reportagem especial sobre a legislação referente à entrada de armas em shows e casas noturnas.

O que diz o Paracatu Rodeo Festival

“Um policial penal do Distrito Federal realizou um disparo de tiro durante o evento Paracatu Rodeo Festival, ontem, dia 14/04. A Polícia Militar juntamente com a segurança do evento agiram prontamente garantindo a segurança e integridade física de todos.

Ali mesmo dentro do evento, as duas pessoas atingidas foram socorridas e encaminhadas ao hospital e passam bem, sem riscos. Já o autor do disparo foi imediatamente preso e encaminhado pelas autoridades policiais, para apuração dos fatos e responsabilização.

Enfatizamos que é garantido por Lei o direito dos policiais entrar munidos de suas armas em locais públicos e privados. Ressaltamos ainda que, no momento da entrada do suspeito no evento, foi realizada a sua identificação, bem como anotado o registro de sua arma de fogo.

A produção do Paracatu Rodeo Festival cumpre todas as exigências dos órgãos públicos, com vistas a garantir a segurança de todo o público presente. Após o incidente, a autoridade policial presente autorizou a continuidade do evento, seguindo, assim, a programação estabelecida.

Hoje, nosso Paracatu Rodeo Festival segue com uma noite de muita alegria e muita animação. Além do rodeio profissional, teremos os shows inéditos de Felipe Amorim, Paulo & Nathan e DJ Shamara. Os portões serão abertos às 19h. Aproveite e chegue mais cedo para curtir a penúltima noite.

Nos solidarizamos com as vítimas e reafirmamos nosso compromisso com a segurança e conforto de todo o público.”

