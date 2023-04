VÍDEO: “Quase batemos em uma árvore”, diz passageiro de avião que fez pouso forçado

Em um vídeo divulgado nas redes sociais do jornalista Aldejane Pinto, um dos passageiros do avião que fez um pouso emergência, nesta quarta-feira (18), após decolar do aeroporto de Manoel Urbano com destino à Santa Rosa do Purus, contou detalhes do acidente. Segundo ele, a aeronave quase bateu em uma árvore antes de pousar.

O passageiro contou que o piloto tentou pousar no Rio Purus, mas achou perigoso e buscou uma área aberta de uma fazenda para realizar a aterrisagem.

“Nós tentamos pousar no Rio Purus, mas achamos perigoso, aí chegamos em um pasto, mas não deu. Então, chegamos em um lugar mais limpo, quase batemos em uma árvore, mas ele conseguiu fazer o pouso”, conta.

A equipe no avião estaria indo realizar a manutenção de uma torre telefônica na divisa com o Peru, quando houve a pane. “Nós já estávamos voltando há uns 15 minutos, para tentar chegar em Manoel Urbano.”

