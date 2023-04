Vídeo: sucuri-amarela tenta engolir peixe cascudo, mas desiste

Uma sucuri-amarela tentou engolir por horas um peixe cascudo, encontrado em rios, em uma região de Pantanal, em Mato Grosso do Sul. O momento foi registrado pelo fotógrafo Fábio Paschoal, que postou as imagens nas redes sociais.

No vídeo, é possível ver a cobra tentando se alimentar do peixe, mas sem êxito. A sucuri-amarela usou a técnica do “estrangulamento” para imobilizar e se alimentar da presa. Segundo o fotógrafo, o peixe era “grande demais” e ela acabou desistindo. O cascudo pode chegar a 50 cm ou mais de comprimento.

Veja o momento em que a sucuri desiste do almoço:

A cena “rara” foi avistada durante um safári no Refúgio Ecológico Caiman, em outubro de 2022. No entanto, o vídeo só foi compartilhado há alguns dias no perfil do fotógrafo, que trabalha no ramo do ecoturismo há mais de 15 anos.

“Uma cena com essa é muito difícil de presenciar.! Não é algo que acontece frequentemente, eu tenho 15 anos de experiência como guia e foram poucas vezes que eu vi uma sucuri pegando uma presa. Cobras em geral são difíceis de encontrar porque elas têm camuflagem muito boa”, disse Paschoal ao G1.