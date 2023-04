VÍDEO: Sucuri fica horas tentando engolir peixe e desiste

Ao g1, Fábio Paschoal disse que estava realizando um passeio de safári com um grupo de turistas no Pantanal, quando foi avisado de que uma sucuri estaria tentando engolir um peixe na região. Segundo ele, os turistas ficaram empolgados com a possibilidade de ficar “cara a cara” com a serpente gigante.

“Estava fazendo um safári com os turistas e passaram pelo rádio uma mensagem avisando que tinha uma sucuri em uma ponte próxima. A cobra ficou tentando engolir o cascudo um tempão, mas era muito grande pra ela e o peixe acabou morrendo. Ficamos em uma distância segura para não estressar o animal”.

Paschoal trabalha há 15 anos no ramo do ecoturismo, e segundo ele, o registro da sucuri gigante predando o peixe é algo “raro”. O fotógrafo explica que o vídeo foi obtido após muito tempo de observação e respeito ao animal.

“Uma cena com essa é muito difícil de presenciar! Não é algo que acontece frequentemente, eu tenho 15 anos de experiência como guia e foram poucas vezes que eu vi uma sucuri pegando uma presa. Cobras em geral são difíceis de encontrar porque elas têm camuflagem muito boa“.

Especialista explica

O biólogo Pedro Guimarães explicou que o peixe cascudo pode ultrapassar os 50 centímetros. Além disso, a estrutura corporal desse animal é revestida por placas ósseas, ao invés de escamas, o que pode ter ajudado a dificultar o ataque da sucuri, que desistiu da presa.