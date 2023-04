Procissão do Cristo Morto retorna após três anos e reúne milhares de fiéis

O fotógrafo Juan Diaz fez a cobertura com exclusividade para o ContilNet da Procissão do Cristo Morto em Rio Branco.

A tradicional Procissão do Cristo Morto voltou a emocionar os fiéis de Rio Branco na tarde desta sexta-feira (07), após três anos de ausência devido à pandemia da COVID-19. Mesmo sob forte chuva, a procissão, que é uma das celebrações mais marcantes da Semana Santa da igreja católica, reuniu milhares de pessoas que acompanharam o cortejo pelas principais ruas do centro da cidade.

A procissão teve início na Catedral de Rio Branco e percorreu um trajeto que passou por algumas das principais vias da cidade.

A Procissão do Cristo Morto é uma oportunidade de sentir a tristeza e a dor da morte de Cristo e de refletir sobre o significado de sua morte e ressurreição. “A procissão do Cristo morto é sentir o sentimento de tristeza, porque Cristo morreu e com ele tantos crucificados vítimas da injustiça, da intolerância religiosa, vitimas da discriminação. Cristo continua sendo crucificado dessa forma”, explicou o padre José Luís Herco.

Ao final da procissão, os fiéis se reuniram em frente ao Palácio Rio Branco para acompanhar a encenação da Paixão de Cristo, que emocionou a todos com a sua mensagem de amor, perdão e renovação. A celebração da Semana Santa é uma oportunidade de refletir sobre a importância da fé e da esperança em momentos de incerteza e dificuldade.

Confira a reportagem completa: