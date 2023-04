Vídeorreportagem: saiba como evitar doenças que surgem no pós-alagação

O fotógrafo Juan Diaz produziu uma vídeorreportagem, com exclusividade para o ContilNet, sobre as inúmeras doenças que, infelizmente, surgem no pós-alagação. Muitas doenças podem transmitidas neste período, como por exemplo, a Leptospirose e a Hepatite A.

A maioria das situações de contaminação acontecem devido a ingestão de alimentos ou água contaminada, em alguns casos, o contato com ela já é motivo para se infectar. Por isso, é importante ficar atento aos riscos e se prevenir. Juan Diaz conversou com o médico infectologista, Eduardo Farias, sobre os riscos e cuidados necessários para evitar possível contaminação.

Confira a reportagem completa: