Virginia Fonseca agradece mensagens de outras mães após polêmica com Evaristo Costa

A influenciadora Virginia Fonseca, de 23 anos, usou o Story do Instagram para agradecer pelas mensagens de carinho que tem recebido após a polêmica sobre sua maternidade, levantada por Evaristo Costa, que tomou conta da web, na manhã desta quarta-feira (5).

“Amanhã é meu aniversário. Que Deus me dê muita sabedoria e limpe todas as energias negativas”, começou.

Em seguida, apareceu com Maria Flor, sua filha caçula no colo, e completou: “Preciso agradecer a todo mundo que está mandando mensagens de carinho, se solidarizando, mamães, mulheres, amigos. Se não fosse por vocês, eu não seria nada”, declarou.

Entenda

Tudo começou quando o jornalista Evaristo Costa comentou sobre um vídeo em que a primogênita de Virginia e Zé Felipe, Maria Alice, chora ao tomar vacina e pede o colo da babá.

“Já ouviram falar: ‘Mãe é quem cria’?”, disparou ele, engatilhando imediatamente diversas reações dos fãs e dos próprios membros da família, como Zé Felipe e Margareth Serrão, mãe de Virginia.

Ainda na manhã, com a repercussão do caso, Zé Felipe decidiu se pronunciar no Instagram e esbravejou contra Evaristo. “Falei que não queria mais arrumar confusão aqui, mas está f***. O meu recado é para o Evaristo. Mas também, um homem que se chama Evaristo? Vai tomar no c* rapaz! Folgado”, começou ele.

O cantor ainda reclamou: “Muita gente querendo vir falar me***. Atrás da internet a gente fica grandão. Fala o que quiser. As paradas não são desse jeito, não. Muita gente folgada. Ficam atrás de perfil falando m**** e na cara não fala”.

Logo depois, Virginia apareceu chorando nos Stories. “Já acordo assim… Um homem (não sei se é pai, não acompanho e não conheço da vida) querendo julgar uma mãe… com certeza não deve ter uma para estar falando uma me*** dessa!!”, começou ela.

Na sequência, a influencer se defendeu: “Mãe é quem cria, sim, mas em caso de abandono. Eu NUNCA abandonei as minhas filhas, eu vivo por elas, faço tudo por elas, tenho babás porque eu trabalho, gosto de trabalhar para conquistar as minhas coisas sem depender de ninguém. Para dar a vida que pessoas que eu amo merecem!”, disse ela, acrescentando na sequência a sua versão sobre o ocorrido.

“Nesse caso específico, a Maria Alice estava fugindo porque no meu colo ela tomaria a vacina! Já me cobro tanto nesse papel de mãe, para vir comentários assim de PESSOAS SÁBIAS (pelo menos achei que fosse)… muito triste isso, estou realmente mal”, lamentou, esbravejando com Evaristo: “Seu comentário fez o meu dia ficar uma mer**”.

Após a polêmica, Evaristo Costa usou seu Instagram para se desculpar. “Sou da paz. Não polemizem onde não existe polêmica. Poderia dizer tanto sobre criação de filhos, mas meus advogados estão de férias neste momento. Se alguém se sentiu ofendido (a), estou aqui para me desculpar”, disse ele sem direcionar as palavras para Zé Felipe e Virginia Fonseca.