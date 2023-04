Virginia Fonseca aparece com bota polêmica e comemora 43 milhões de seguidores

Na última terça-feira (11), Virginia Fonseca compartilhou em seu Instagram uma sequência de fotos para comemorar a marca de 43 milhões de seguidores.20

Usando suas botas de luxo de R$ 12 mil que ganhou da sogra Poliana Rocha, a influenciadora agradeceu aos fãs pelo carinho. “43 MILHÕES DE PESSOAS!!!! Não poderia deixar de vir aqui agradecer, meu coração está CHEIO de gratidão, sinto que estou na minha melhor fase e vocês fazem parte disso!!!”, iniciou ela.

- Publicidade-

“Agradeço a Deus todos os dias por tudo e todos, sempre peço pela vida de cada um de vocês, pois sei que sem ELE e sem vocês eu não seria absolutamente nada!!! Tudo que eu falar aqui pode parecer clichê, pois ja é a quadragésima terceira vez eu vindo aqui agradecer (no feed, pois no story é todo dia) e juro que cada vez que passa o meu coração está mais feliz e grato!!! OBRIGADA GALERA, AMO VCSSS E AMO COMPARTILHAR NOSSA VIDA COM VOCÊS”, completou Virginia.

Seu marido, Zé Felipe, fez questão de mandar um recado para a amada. “Você merece o mundo meu amor, isso é só o começo”, comentou ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Após presentear Virginia Fonseca e não agradar, Poliana Rocha se pronuncia: “Só ir à loja trocar”

Poliana Rocha veio através dos stories do Instagram se pronunciar após internautas afirmarem que sua nora, Virginia Fonseca, não teria gostado de seu presente de aniversário, um par de botas de luxo no valor de R$12 mil.

Segundo os seguidores da influenciadora, no vídeo ela teria reagido negativamente ao presente. “Eu dei uma bota para a Virginia com muito carinho, eu falei: ‘Gente, essa bota vai ficar linda na Virginia’, e agora vejo um site de fofoca falando tanta coisa, sendo que eu tenho um relacionamento maravilhoso com a minha nora, que é uma filha para mim, se ela não gostar do presente é só ir à loja trocar”, disse ela.