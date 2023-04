Virginia mostra tanquinho sarado em cliques de biquíni e arranca elogios

Virginia Fonseca movimentou as redes sociais nesta quarta-feira (26). A influenciadora, 24, ostentou tanquinho sarado ao posar de biquíni azul em cliques feitos na Fazenda Talismã, do cantor Leonardo, seu sogro, e recebeu elogios dos seus seguidores do Instagram. Nas fotos é possível, também, ver tatuagem que fez em homenagem à caçula Maria Flor.

“Sempre grata!!! Gratidão por poder viver tudo que sempre sonhei”, escreveu Virginia no texto do post. A propriedade fica em em Jussara, Goiás. Ela é casada com Zé Felipe, e são pais de Maria Alice e Maria Flor.

- Publicidade-

Rapidamente os fãs reagiram aos cliques nos comentários da publicação: “A mulher mais linda”, “sempre gata!!” e “Maravilhosa”, escreveram alguns internautas.