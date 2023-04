Virginia provoca com vestido coladinho demais e deixa curvas marcando

Se verde tá assim… Virginia Fonseca, a esposa do cantor Zé Felipe, pegou os fãs do Instagram de surpresa neste sábado (15) ao publicar novos cliques de seu look do dia. A loira fez um baita sucesso nas redes sociais e contou com milhares de elogios da galera.

Usando um vestido verde coladinho, a influenciadora caprichou ao usar um modelito no comprimento midi que evidenciou as curvas nos registros. Virginia, ousada como sempre, arrematou a produção com óculos de sol luxuosos para o casamento de sua prima.

- Publicidade-

“Virgínia tem que trocar de estilista, Jesus”, disparou um seguidor nos comentários da publicação, não aprovando o look da musa para a celebração. “Vai chamar mais atenção do que a noiva, disso eu tenho certeza”, brincou outra fã da influenciadora. “Gostei da proposta pra causar num casamento”, afirmou outra fã da loira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Babá de Virginia Fonseca se pronuncia sobre polêmica com Evaristo Costa: “Eu fiquei mega chateada”

Abriu o jogo! Recentemente, a influenciadora Virginia Fonseca foi alvo de uma polêmica envolvendo o jornalista Evaristo Costa, que comentou sobre as filhas da influenciadora. No entanto, Carina Costa, a babá que trabalha para Virginia, surpreendeu ao falar sobre as tretas envolvendo a patroa nas redes sociais.

A babá afirmou que Virgínia é uma mãe presente e que a internet não deve se basear em apenas um vídeo. “Não iria vir aqui falar nada disso, mas juro que eu não suportei, passei o dia com o nó na garganta! Hoje, ao ver a postagem do Evaristo, eu fiquei mega chateada com o comentário desnecessário! Nesse vídeo está claro que ela apenas queria fugir da vacina.”, iniciou ela.

“Ela não é menos mãe e nem deixa de ser mãe por ter uma rede de apoio […] Pensem melhor antes de saírem falando das pessoas que vocês, nem conhecem e não tem convívio. Na internet só vemos o que as pessoas querem e não realmente o dia a dia.”, continuou Carina.