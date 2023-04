Virginia se manifesta sobre golpe em consumidores: “que situação chata”

Virginia se envolveu em mais uma polêmica e dessa vez, se manifestou sobre ser garota propaganda de uma empresa de óculos que aplicou um golpe nos consumidores. Chateada com a situação, a influenciadora está tentando resolver o problema que se envolveu.

Segundo Virginia, a empresa segue usando sua imagem para fazer propaganda enganosa e já notificou para quem deixem de vincular seu nome. Porém, por diversos fãs caírem no golpe, a influenciadora precisou vir a público se manifestar e pediu desculpas para quem não recebeu os óculos.

“Assunto chato, mas necessário, fiz minha linha de óculos com uma empresa e ela não cumpriu com suas obrigações nem com vocês e nem comigo. Desvinculei da marca e eles continuam usando minha imagem. Tudo que estiverem divulgando, não está certo, eles já foram notificados”, começou Virginia, explicando a situação.

Virginia pediu para quem comprou os produtos e não recebeu, que enviem os comprovantes para a sua equipe, sendo assim, irá ressarcir quem foi lesado. A esposa de Zé Felipe ressaltou que não é dona da empresa, apenas fez uma parceira, mas está tentando resolver a situação.

“Mil perdões mesmo, do fundo do coração. Eu não esperava que isso ia acontecer. Que situação chata”, lamentou.