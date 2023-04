Vítima de racismo no Acre, delegado é convidado para debater sobre o tema na OAB

O delegado Samuel Mendes, da 2ª regional da Delegacia de Polícia Civil de Rio Branco, é um dos palestrantes da conversa sobre as Interfaces do Racismo promovida pela Ordem dos Advogados do Brasil, por meio da Escola Superior de Advocacia Nacional (ESA).

É aberto ao público, mas também aos alunos de direito. A ideia é sempre colocar em pauta essa questão, não apenas quando ocorrer algum acidente ou fatalidade, mas que seja debatido como forma de conscientizar as pessoas e evitar que várias situações aconteçam, como forma de prevenção, ressaltou Samuel.

“Cada participante vai ter seu momento de fala e depois vai ser aberto um debate, sobre racismo, tanto a parte sociológica como a legislação, a parte criminal e outros aspectos desse assunto”, explica o delegado Samuel Mendes.

As inscrições para a palestra estão abertas e podem ser feitas através do site www.oabac.org.br. Para se inscrever, basta que doe 1kg de alimento não perecível. A palestra “As Interfaces do Racismo” acontece dia 17 de abril, às 18h, na sala da ESA, e ainda garante 4 horas de certificação.

Ao falar da importância de pessoas negras ocupando lugares e cargos como o seu, e agora podendo trazer para o debate pautas como o racismo, o delegado diz considerar muito imprescindível. “É importante, muitas pessoas não veem como sendo algo possível, às vezes isso vem da própria estrutura do país, que às vezes não dá oportunidade. Esse posto é muito importante para que saibam que isso pode ser alcançado e acaba que tudo isso inspira outras pessoas”, finalizou o delegado.