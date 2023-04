Vizinhos reclamam de gemidos e morador justifica: “Fiz amor gostoso”

Um print compartilhado no Twitter chamou a atenção dos internautas na última terça-feira (4/4). Em um grupo de um WhatsApp que reúne moradores de um condomínio, havia inúmeras reclamações de que altos gemidos eram ouvidos no apartamento de um vizinho.

Na imagem divulgada no Twitter, é possível ver o morador se defendendo das críticas e explicando que não estava descumprindo nenhuma das regras do condomínio.

“Fiz amor gostoso às 19h30 da noite. Se vocês não fazem, me desculpe. É só não se meter na minha vida, não devo nada a vocês. Quem está invadindo a minha privacidade são vocês. Vão cuidar da vida de vocês, que é melhor”, diz a mensagem do morador.

