Voos entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul continuam interditados 

Nesta quarta-feira (26), os voos entre Cruzeiro do Sul e Rio Branco continuam suspensos. Diversas pessoas que tinham viagem marcada, indo ou vindo para uma das cidades tiveram os voos cancelados.

Desde o domingo (23), o aeroporto da cidade de Cruzeiro do Sul, está interditado devido ao tempo nublado. Um voo que saiu de Rio Branco, não conseguiu pousar no local segundo informação de alguns passageiros.

Além disso, várias pessoas reclamaram que a companhia aérea responsável não estava prestando os esclarecimentos necessários, nem arcando com todas as despesas, mesmo que o cenário tenha trago diversos transtornos à população. A empresa revelou a reportagem do g1 que deve se explicar em nota.

“No domingo, o voo foi cancelado quando a gente estava na sala de embarque. Houve uma demora absurda na acomodação das pessoas em hotéis! Nessa época do ano é normal ter neblina na região e a companhia insiste no voo nesse horário. Meu compromisso em Cruzeiro do Sul era a realização de dois eventos institucionais, hoje decidimos adiar por conta dessa situação”, disse a jornalista Bruna Lopes.