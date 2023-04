WhatsApp permitirá conectar uma só conta a vários celulares; saiba tudo

A novidade anunciada pelo WhatsApp hoje permite usar uma mesma conta do mensageiro em até quatro celulares diferentes, e é um aprimoramento do modo Companheiro, que possibilita fazer a conexão em até quatro dispositivos diversos (sendo PC, tablet ou outro).

Não será possível vincular um celular que tenha outro número ativo, de acordo com o que foi divulgado pelo WhatsApp até o momento. Todo o login na conta será feito da forma tradicional – ou seja, ao abrir o app em outro smartphone, você deverá incluir o número de telefone utilizado e seguir com os passos indicados para entrar no perfil.