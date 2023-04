Whindersson Nunes posta vídeo se preparando para torneio de boxe; veja

Pronto para o combate, Whindersson Nunes postou, nessa terça-feira (11/4), um vídeo do seu treinamento de boxe e mostrou que seu reflexo está em dia. Pouco mais de um ano depois de sua luta com Popó, tetracampeão Mundial de boxe, o comediante volta aos ringues no dia 22 de abril, no High Stakes, competição que une celebridades de todo o mundo.

Veja:

A estreia de Whindersson Nunes será nas quartas de final contra o rapper polonês Filipek Marcinek. Aos 27 anos, o cantor é o competidor mais velho do torneio; ele soma mais de 300 mil ouvintes mensais nas plataformas de streaming.