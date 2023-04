Xbox Game Pass: jogador ganha assinatura vitalícia, mas recusa

Recentemente, um gamer sortudo ganhou uma assinatura “vitalícia” do Xbox Game Pass, um serviço de assinatura mensal que oferece aos usuários acesso ilimitado a uma vasta biblioteca de jogos do Xbox. No entanto, ele acabou recusando o prêmio.

O Microsoft Rewards, programa que permite aos jogadores ganhar e resgatar pontos virtuais, ocasionalmente oferece essas premiações, que duram até 40 anos. O vencedor ainda recebe um cartão comemorativo do Xbox Game Pass Ultimate marcado com seu gamertag.

O grande felizardo do momento, conhecido no Reddit como Elvite, explicou em um post que recusou essa chance tão sonhada por muitos devido à renda tributável adicional que traria. Se ele tivesse aceitado, teria US$ 7.300 (cerca de R$ 36 mil) adicionados aos seus impostos de 2023, o que os exigiria pagar cerca de US$ 1.752 (cerca de R$ 8668) a mais em sua conta de imposto federal, além do estadual.

Muitos usuários do fórum entenderam a situação de Elvite, com alguns o elogiando por ter lido todos os termos e condições em vez de simplesmente aceitar o que pareceria ser uma oportunidade de ouro. Outros observaram como as implicações fiscais nos EUA podem ser mais problemáticas do que compensadoras, ao contrário de lugares como o Reino Unido, onde os prêmios não contam com taxas fiscais.

Embora possa parecer estranho alguém recusar uma “vida inteira” de um serviço gratuito, o dilema do jogador mostra que esses tipos de brindes nem sempre são tão vantajosos assim. É importante considerar o potencial impacto financeiro antes de aceitar tais premiações. Nesse caso, o “vencedor” fez a escolha inteligente de analisar todas as implicações e garantir que o barato, não vai acabar saindo extremamente caro.