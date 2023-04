Xbox lança novo controle sem pilhas e feito com materiais reciclados

O acessório funciona em qualquer console atual, seja Xbox One, Xbox Series X ou Xbox Series S , além de ter compatibilidade com PCs — desde que operem com Windows 10 ou 11 . Ele ainda acompanha bateria recarregável que, com carga completa, pode durar até 30 horas, e não requer o uso de pilhas. De modo geral, ele apresenta todos os botões e funcionalidades comuns da marca, apenas possui um design diferenciado.

Controle ecológico do Xbox foi feito de material reciclado; funcionalidades são as mesmas do original, apenas o design é diferenciado — Foto: Divulgação/Xbox

De acordo com informações do Xbox Wire, canal oficial da empresa, a cor verde brilhante do direcional digital do controle é inspirada pelo líquen, uma espécie de fungo encontrado na floresta do noroeste do Pacífico. Já os botões superiores são inspirados pela paisagem dinâmica da Terra, com textura topográfica.