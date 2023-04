Xland tem pedras preciosas apreendidas e bloqueio judicial em mais de R$500 mil

Após a repercussão nacional envolvendo a empresa Xland Holding, com a denúncia de investidor do Acre, a justiça determinou bloqueio judicial de pedras preciosas e mais de meio milhão de reais.

O advogado do investidor informou que assim que veio a público a situação da empresa com os jogadores do Palmeiras, Mayke Rocha Oliveira e Gustavo Scarpa, seu cliente tentou sacar os valores aplicados na instituição de criptomoedas, mas não obteve retorno.

ENTENDA O CASO: Jogadores do Palmeiras processam empresa com operação no Acre por golpe de R$ 11 milhões

“Logo que começou o problema nacional ele tentou sacar o valor, e o pessoal da Xland começou a enrolar. Logo depois da reportagem do Scarpa, ele me procurou para conversar sobre o assunto e já tinha conversado com alguns clientes a respeito dessa mesma sistemática. Meu cliente também solicitou o bloqueio do passaporte de Gabriel Nascimento e Jean Ribeiro, sócios na Xland, mas o pedido acabou negado. Porém, iremos recorrer”, explicou o advogado Lucas Carvalho.

A decisão veio da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco, na última semana. Ao todo, foram bloqueados R$500.178, além da apreensão das pedras preciosas alexandritas. A empresa já estava sendo investigada pelo Ministério Público do Acre (MPAC), por suposta pirâmide financeira, e recebeu denúncia de outros clientes também.

SAIBA MAIS: Xland: influencer do Acre é vítima de golpe de R$ 100 mil e abre o jogo

A Xland Holding se posicionou e disse que nos próximos dias, deve apresentar propostas de acordos para todos os investidores que não conseguiram sacar seu dinheiro, supostamente aplicado no mercado das criptomoedas.