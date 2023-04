YouTuber é baleado durante ‘pegadinha’ com motorista de aplicativo

O YouTuber Tanner Cook, de 21 anos, foi baleado no abdômen quando produzia uma pegadinha em um shopping no estado americano da Virginia. O jovem, que já fingiu vomitar em público e convidou pessoas para uma partida do jogo Twister sem roupas, acabou na UTI com orgãos perfurados pelo disparo.

Tanner produzia seu conteúdo no shopping Dulles Town Center, quando um desentendimento com o motorista de aplicativo Alan Colie, de 31 anos, deu início a um tiroteio. Ferido, o YouTuber foi levado às pressas para o hospital, onde permanece internado na UTI por conta dos ferimentos no estômago e no fígado.

Não se sabe ao certo qual era o contexto da 'pegadinha' pregada por Cook, mas é certo que a situação foi considerada ofensiva pelo criminoso, que revidou a gracinha.