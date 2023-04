Zacarias promove mudanças confirma titulares para o jogo da vaga

Mesmo com o grupo bem reduzido, o técnico Zacarias Lopes comandou um treino tático na manhã desta quinta, 6, no campo B e definiu o Náuas para o confronto contra o Atlético. A partida vai ser disputada no sábado, 8, às 15 horas, no Florestão, e vai definir um classificado para o segundo turno do Campeonato Estadual.

Everton, Jordan, Marcelo, Daniel, Eduardo; Diego, Tuta, Daghlie; Ranan, Amarildo e André.

Everton e Tuta

O goleiro Eduardo e o meia Dudu pediram para deixar o Náuas no início da semana e Everton e Tuta serão os seus substitutos contra o Atlético.

“Quando fechamos os acordos existem as condições. Os atletas receberam propostas e não podemos segurar”, explicou o técnico Zacarias Lopes.

No ataque

O Náuas precisa vencer para conquistar a classificação e também por isso Zacarias Lopes manterá o esquema ofensivo.

“Vamos seguir com as nossas convicções. O Atlético é favorito, mas vamos tentar vencer”, afirmou Zacarias.