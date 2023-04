Zé Felipe fecha as costas com nova tatuagem e Virginia opina; FOTO

Zé Felipe fez uma nova tatuagem. Ele fechou toda a extensão das costas com o desenho de um leão. Virgínia Fonseca compartilhou o resultado e deu sua opinião.

A mãe de Maria Alice e Maria Flor disse que em um primeiro momento ficou receosa, mas curtiu o resultado: “Zé fechou as costas! Eu confesso que, no início, estava com medo de como ficaria, mas agora estou amando. Achei muito massa”.

- Publicidade-

O tatuador responsável pela obra de arte foi Hctor Valentim Camacho, que compartilhou um vídeo do processo em suas redes sociais e explicou o significado do desenho. “Ontem foi dia de eternizar mais uma tattoo no meu irmão”, disse e seguiu: “Significado: Leão de Judá. É uma expressão bíblica que serve como metáfora para representar a figura de Jesus Cristo, o Messias prometido nas Escrituras Sagradas do cristianismo e judaísmo!!!”.