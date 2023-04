Zequinha entrega Complexo de Esporte e Lazer; obra estava parada há 7 anos

A obra iniciada em 2016 esteve parada por 4 anos e foi retomada acrescentando ao valor inicial, também recursos próprios do município, num total de R$5 milhões.

O novo espaço passa a ser considerado como o complexo esportivo público mais importante do Acre e um dos mais completos do estado. Entre as estruturas do complexo esportivo estão um campo society de grama sintética, quadras de vôlei e futebol de areia, além de uma praça de alimentação, uma concha acústica, pista de esportes radicais, e pista de atletismo.

- Publicidade-

Ainda está prevista a entrega de uma nova parte com restaurante e ginásio coberto para mais de duas mil pessoas.

“Me encho de alegria e entusiasmo em fazer parte disso aqui hoje. No início de nossa gestão encontramos abandonado e tivemos uma determinação com nossa equipe de fazer com que fosse concluído e entregue para a sociedade. Essa é a satisfação como gestor, de encontrar e olhar para as pessoas e ver alegria deles em usufruir deste espaço”, disse o prefeito Zequinha Lima.

A destinação de emenda para o complexo esportivo se deu a partir da ex-deputada federal Jéssica Sales. O prefeito e governador Gladson Cameli, também presente no ato de inauguração, agradeceram à deputada pela destinação.

“Temos que reconhecer o trabalho de cada um. Esporte é saúde e é vida. É um espetáculo esta pista de corrida, cada um fazendo sua parte. Quero parabenizar a prefeitura, a ex-deputada Jéssica Sales e a todos que contribuíram com seu compromisso. Uma obra dessa ajuda a aquecer a economia, gera emprego e renda para a população e se traduz em mais saúde e qualidade de vida para todos”, disse o governador Gladson Cameli.

A gestão tem dado bastante ênfase no incentivo às diversas modalidades de práticas esportivas como forma de proporcionar saúde preventivas. A expectativa é de que o novo complexo tenha um impacto positivo na saúde geral da população, além de proporcionar uma área de lazer na cidade que ainda é carente de espaços como esse.

“Esse complexo esportivo é de grande importância e a gente sabe que o dinheiro investido na atividade física tem retorno na saúde e hoje o prefeito Zequinha está entregando uma obra que passou anos parada, esse belíssimo complexo esportivo para Cruzeiro do Sul”, disse o presidente do bairro do Remanso, José Maria.

“Isso aqui é uma maravilha, muita gente já esperava há tempos por isso, hoje o governador e o prefeito estão realizando esse sonho de ter um lugar para caminhar, correr, para crianças brincar num espaço seguro, sem carro. Aqui é um ambiente familiar, pessoas desde cedo estão brincando e se divertindo”, disse Aslan Almeida, frequentador do espaço.

Outro enfoque dado ao complexo esportivo, foi no sentido de proporcionar espaços para o pequeno empreendedor.

“Este é um espaço muito importante para Cruzeiro do Sul. Antes não tínhamos um espaço como esse. Só tenho a agradecer por esse espaço aqui do quiosque que está sendo um sucesso total. A expectativa de hoje é a melhor possível, vamos superar mais de 400 hamburgueres”, disse Claudeir Marcelo, comerciante que ocupa um dos quiosques do espaço.

Na Praça de Alimentação há ainda lanches, sorvetes e sopas.

“Aqui é o resultado do trabalho de muitas mãos, de quem indicou, a deputada Jessica Sales, da gestão, de nossa equipe e o mais importante é que a população já está usufruindo. Aqui vai se tornar um dos maiores pontos de encontro das famílias de Cruzeiro do Sul, dos idosos aos mais jovens. Além do espaço para a prática de esporte, vai servir também para shows. O mais importante é que a sociedade hoje tem um local para trazer sua família e desfrutar e está sendo utilizado desde às 5 da manhã até meia noite. É uma satisfação total”, concluiu o prefeito Zequinha Lima.