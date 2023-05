100 dias de mandato: Alan Rick é avaliado como o melhor parlamentar do Acre

Nesta sexta-feira (12), completou 100 dias que deputados federais e senadores eleitos em 2022 tomaram posse. O Acre tem 8 deputados e 3 senadores, e entre eles, o Ranking dos Políticos destacou o senador Alan Rick (União Brasil) como o melhor parlamentar do Acre.

O levantamento é feito pela plataforma politicos.org.br e a pontuação é definida de acordo com a atuação dos parlamentares no combate à corrupção, aos privilégios e ao desperdício da máquina pública. Os dados avaliados são coletados dos sites oficiais da Câmara, do Senado e dos Tribunais de Justiça.

O senador Alan Rick recebeu 8,29 pontos, seguido pelo deputado federal Eduardo Velloso (União Brasil) com 8,20 pontos, que lidera o ranking dos deputados federais acreanos. Em terceiro, aparece o deputado federal Gerlen Diniz (PP) com 8,14 pontos.

Nas redes sociais, o senador comemorou o primeiro lugar no ranking. “Estou muito feliz e grato pelo reconhecimento do nosso trabalho nesses 100 dias no Senado Federal. Vamos continuar, com muita responsabilidade, trabalhando por um Acre e por um Brasil melhor para honrar confiança de cada um de vocês”, escreveu.

100 dias no Senado

Nesses 100 dias no Senado Federal, Alan Rick tem resultados para mostrar ao eleitor acreano. Uma marca foi a forte atuação em busca de recursos para os municípios darem assistência aos atingidos pelas cheias. Na sexta-feira (12), o governo federal pagou mais R$ 5,8 milhões para a prefeitura de Rio Branco usar em ações de resposta aos danos pós-cheia do Rio Acre. Ao todo, foram R$ 18 milhões liberados para 6 municípios atingidos (Rio Branco, Brasiléia, Xapuri, Epitaciolândia, Assis Brasil e Porto Acre).

O senador, que foi escolhido coordenador da Bancada Federal, também tem atuado em importantes demandas do estado como a manutenção das estradas federais, o combate ao crime organizado, a melhoria da conexão de internet, o fim dos lixões e a construção dos futuros aterros sanitários, a melhoria da saúde, da educação, a valorização dos servidores, entre outras.