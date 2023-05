3 truques que os salões não querem que você saiba para deixar o cabelo cheiroso por mais tempo

Um cabelo com cheiro agradável é um dos melhores elogios que alguém pode receber. No entanto, manter os cabelos perfumados pode ser uma tarefa desafiadora para muitas pessoas, especialmente durante os dias quentes de verão ou quando se pratica atividades físicas intensas. Felizmente, existem algumas dicas simples que podem ajudar a manter o cabelo com um aroma fresco e agradável.

1. Deixe o condicionador agir no cabelo

Um truque simples e eficaz para deixar o cabelo cheiroso é deixar o condicionador agir por mais tempo. Muitas pessoas aplicam o condicionador e imediatamente enxaguam, mas deixá-lo agir por alguns minutos pode fazer uma grande diferença.

Isso permitirá que os ingredientes do condicionador penetrem nas cutículas do cabelo, deixando-o macio e com um aroma agradável. Ou seja, aplique o condicionador no cabelo, deixe agir por 2 a 5 minutos e enxague.

2. Proteja os fios do calor

O uso de ferramentas de calor, como chapinhas, secadores e babyliss, pode prejudicar o cabelo e também afetar o seu aroma. Dessa forma, o calor excessivo pode deixar o cabelo seco e sem vida, além de destruir as cutículas protetoras do cabelo.

Uma dica importante para manter os cabelos perfumados é protegê-los do calor. Use um protetor térmico antes de usar ferramentas de calor para manter o cabelo saudável. Existem muitos protetores térmicos no mercado com fragrâncias suaves.

3. Nunca borrife perfume direto no cabelo, somente pulverize

Embora seja tentador borrifar perfume diretamente no cabelo para deixá-lo cheiroso, essa não é a melhor opção. O álcool presente na maioria dos perfumes pode deixar o cabelo seco e quebradiço, além de afetar a sua aparência. Em vez disso, opte por pulverizar perfume em uma escova de cabelo e, em seguida, penteie o cabelo com ela.