34 produtores irão receber para preservar áreas de floresta propriedades

No Acre, 34 produtores aderiram ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) e irão receber para conservar as florestas, reduzindo as emissões de carbonos causadas pelo desmatamentos. Ao todo, 55 produtores foram atendidos, destes, 44 aderiram ao projeto do governo federal.

Estão aptos a participar do projeto os proprietários que o imóvel rural possua excedente de reserva legal. Coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, com o Fundo Verde Para o Clima (GCF), o valor por hectare será pago ao ano a propriedades regularizadas, conforme os critérios do programa.

Para o Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) Croa, foram selecionados 39 produtores em Cruzeiro do Sul. No Assentamento Paraná dos Mouras, em Rodrigues Alves, foram selecionados mais nove.

Os produtores rurais aderiram ao programa durante um mutirão de regularização ambiental, feito em maio pelo governo do Acre, por meio da Secretaria o Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi). A previsão é que um novo mutirão seja realizado no mês de junho.