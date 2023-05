Uma lista extensa com modelos de celulares Android indica quais aparelhos ficarão sem o WhatsApp a partir de 30 de setembro. Os sistemas mais atuais do aplicativo de mensagens deixará de ser compatível com os modelos de tecnologia mais antiga. Confira a relação completa.

Ao longo de 2022, o WhatsApp tem lançado novos recursos com uma certa frequência. Estamos falando de alterações que melhoram ainda mais a ferramenta de troca de mensagens. A questão é que as mudanças se tornam incompatíveis com alguns modelos de smartphones, pois eles têm o sistema operacional desatualizado.

Aparelhos que não mais suportarão o WhatsApp

A atualização da lista de modelos incompatíveis é feita todos os meses. Para conseguir continuar usando o aplicativo, os usuários devem atualizar o aparelho ou transferir a conta para um celular que conte com uma versão mais recente do sistema operacional da Google.

Antes disso, é importante conferir se o seu aparelho atual está mesmo com uma versão desatualizada. Se sim, baixe a mais atualizada e confirme o acesso ao WhatsApp é interrompido. Se a situação persistir, não há muito o que fazer. Será preciso trocar de modelo para um tenha o sistema mais moderno para suportar esse e outros aplicativos.

Veja a relação de celulares sem WhatsApp a partir de 30 de setembro:

-Archos 53 Platina;

-HTC Desire 500;

-Samsung Galaxy Trend Lite;

-Samsung Galaxy Trend II;

-Samsung Galaxy S3 mini;

-Gato-de-lagarta B15;

-Sony Xperia M;

-Wiko Cink Cinco;

-Wiko Darknight;

-Samsung Galaxy Xcover 2;

-Huawei Ascend G740;

-ZTE Grand S Flex;

-Lenovo A820;

-Huawei Ascend Mate;

-ZTE V956 – UMi X2;

-Huawei Ascend D2;

-Samsung Galaxy Core;

-Faea F1;

-THL W8;

-ZTE Grand X Quad v987;

-ZTE Grand Memo;

-Samsung Galaxy Ace 2;

-LG Lucid 2;

-LG Optimus F7;

-LG Optimus L3 II Dual;

-LG Optimus F5;

-LG Optimus L5 II;

-LG Optimus L5 II Dual;

-LG Optimus L3 II;

-LG Optimus L7 II Dual;

-LG Optimus L7 II;

-LG Optimus F6;

-LG Promulga;

-LG Optimus L4 II Dual;

-LG Optimus F3;

-LG Optimus L4 II;

-LG Optimus L2 II;

-LG Optimus F3Q.