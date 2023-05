5 jogos online para praticar inglês e outros idiomas de graça

Jogos de videogame também podem ser úteis na hora de treinar uma nova língua, além de permitirem um aprendizado com diversão. League of Legends e Fortnite são exemplos de games com download grátis e extremamente populares e interessantes para quem quer praticar o idioma escolhido, seja jogando sozinho ou com mais pessoas. Habilidades, expressões ou até a interação com outros players são uma forma simples de treinar seu inglês, espanhol ou qualquer outro idioma disponível. A seguir, veja cinco jogos que merecem uma chance na hora de praticar novas línguas.

1. League of Legends

League of Legends é um dos jogos mais populares do mundo. Criado pela Riot Games, o título consiste em duas equipes de cinco jogadores tentando destruir o Nexus inimigo. Para isso, é necessário que os membros elaborem estratégias em conjunto, tornando a comunicação um fator extremamente importante. Dito isso, você pode praticar a sua escrita e leitura no chat da partida, dependendo do servidor onde esteja jogando.

Além das situações durante as partidas, há ainda a opção de se aventurar pelas histórias do universo do MOBA. Com inúmeros personagens e diversas regiões, o League possui uma mitologia única que pode ser acompanhada por meio de vídeos e até mesmos histórias em quadrinho. Caso queira aprimorar a sua leitura com esses contos, basta acessar a versão em inglês do site do game. League of Legends está disponível de graça para PC (via Riot Client e Epic Games Store).

2. Dota 2

Dota 2 é outro MOBA bastante popular, sendo considerado o principal rival do League of Legends. Assim como o LOL, o título da Valve é uma boa oportunidade para praticar outros idiomas no chat durante as partidas. Além de exercitar a escrita, você ainda tem a chance de aprender palavras novas ao interagir com diversas pessoas ao longo das jogatinas.

Porém, diferentemente do League of Legends, Dota 2 disponibiliza um chat de voz na comunicação entre os jogadores. Essa ferramenta é interessante para criar novas amizades e aprender palavras diferentes ou informais, que normalmente você não encontraria em outros locais. Dota 2 está disponível para download gratuito no PC (via Steam).

3. Call of Duty Warzone 2.0

Call of Duty Warzone 2.0 é uma boa opção para quem não curte MOBA, mas prefere games de tiro e quer usar os games para aprender novos idiomas. O game está disponível para baixar de graça no layStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One, Xbox Series X/S e PC.

O Battle Royale da Activision também conta com chat de voz, que se mostra fundamental na cooperação do jogo. Independente do game, o voice chat é um recurso interessante para aqueles que desejam estudar uma língua estrangeira. Além de aprender palavras diferentes, você também pode se familiarizar com sotaques distintos (inclusive de pessoas que têm o inglês como segundo idioma) e diversas gírias ao jogar com pessoas de várias partes do mundo.

4. Fortnite Fortnite é até hoje um dos maiores fenômenos da indústria de jogos, contando com milhares de jogadores simultâneos todos os dias. Por isso, não é difícil encontrar uma equipe divertida para jogar e bater um papo. Além disso, por ser um game fácil de se entender, você ainda pode aproveitar para aprender outro idioma no chat de voz sem deixar a diversão de lado. Fortnite pode ser jogado no PS5, PS4, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC (via Epic Games Store) , Android e iPhone (iOS).

5. VRChat

O VRChat também tem que ser lembrado. Nesse jogo, os usuários se reúnem em uma realidade virtual para conversarem, participarem de minigames e desafios, além de ajudarem a expandir o mundo do game. Apesar de ter sido pensado para ser jogado com óculos especiais, o título também pode ser aproveitado por quem não possui esses aparelhos.