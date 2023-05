6 coisas que um homem começa a fazer quando está querendo terminar e não sabe como

Não há explicação para esse tipo de atitude, pode ser porque ele não consegue terminar e espera uma iniciativa do outro lado.

Mas o que acontece é que essa mudança repentina de comportamento é completamente doentia e acaba deixando o outro lado muito insegura, ansiosa e completamente perdida. Já que ela fica sem entender se ele ainda quer ou não.

Ficar diferente do que era antes

Essa é uma das principais mudanças de comportamento de um cara que está buscando uma forma de pular fora do compromisso amoroso.

Nessas horas, ele para de ser fofo, te ligar, mandar uma simples mensagem de bom dia e aquelas outras coisinhas que ele fazia no início da relação.

Deixar de fazer declarações

Como dito anteriormente, o homem que está desistindo aos poucos o barco da relação passa a deixar de dizer aquele “eu te amo” ou falar sobre seus sentimentos. Ele vê nesse comportamento uma saída para correr da responsabilidade do amor e tentar agir como se nunca tivesse sentido nada por ti, como se tudo que já foi dito antes fosse anulado.

Os apelidos fofos saem do seu vocabulário

Se seu namorado deixou de te chamar de “meu amor”, “minha linda” ou “meu bem”, fique atenta!

Essa frieza do nada pode ser mais um indício de que ele está querendo acabar logo de vez com aquilo que vocês construíram.

Sumiço sem explicação

Para evitar que ocorra conflitos e por não saberem lidar bem com conversas, alguns homens preferem fazer “ghosting” do que enfrentar a situação. Isto é, eles optam por simplesmente sumir sem dar nenhuma explicação. Isso não é nem um pouco justo com a outra parte, ainda mais porque a mulher fica sem entender e achando que o problema pode estar nela. Isso é muito problemático.

Dificultar qualquer conversa sobre a relação de vocês

Dialogando com o tópico anterior, o homem que não sabe como terminar uma relação corre de todas as formas do diálogo entre vocês para falar justamente de vocês.

Sendo assim, o namoro fica super frágil, instável e gera uma insegurança absurda.

Há um abismo entre vocês

Por fim, o homem que não quer dar o primeiro passo para o término instintivamente cria um abismo entre vocês.

Assim, ele se afasta de você, aliado a uma grande frieza para engatilhar o casal ao fim.